Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Шанси "синьо-жовтих" оцінюються у 81,60%.

Вже за кілька днів національна збірна України розпочне свій шлях у відбірному циклі Євро-2024 матчем проти Англії, проте не забуваємо, що пробитися на континентальну першість можна буде не лише у відбірному циклі, а й через Лігу націй.

Як повідомляє We Global Football, шанси української команди потрапити у стикові матчі Євро-2024 саме через Лігу націй, де "синьо-жовті" є представниками дивізіону B, оцінюються в 81,60%, що є четвертою найвищою ймовірністю серед інших національних збірних.

Випереджають Україну в цьому списку лише Казахстан (99,28%), Грузія (94,56%) та Естонія (89,80%).

Найвищі шанси вийти в плей-оф Євро-2024 через Лігу націй:

1. Казахстан — 99,28%

2. Грузія — 94,56%

3. Естонія — 89,80%

4. Україна — 81,60%

5. Ісландія — 77,56%

6. Греція — 76,88%

7. Фінляндія — 70,48%

8. Туреччина — 67,44%

9. Боснія та Герцеговина — 66,80%

10. Австрія — 60,00%

Нагадаємо, згідно з регламентом, доля трьох із 24 путівок на Євро-2024 вирішиться у стикових матчах Ліги націй-2022/23. У стикових турнірах візьмуть участь 12 збірних – номінально це будуть переможці груп у дивізіонах А, В та С.

Якщо якісь із цих команд вийшли на Євро через кваліфікацію, їхнє місце займе наступна команда із цієї групи. Якщо в якійсь групі недостатньо команд, які не пробилися на Євро через кваліфікацію, відбір проводитиметься дивізіоном нижче, у тому числі в дивізіоні D.