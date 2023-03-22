Шанси "синьо-жовтих" оцінюються у 81,60%.
фото: getty images
22 березня 2023, 10:21
Вже за кілька днів національна збірна України розпочне свій шлях у відбірному циклі Євро-2024 матчем проти Англії, проте не забуваємо, що пробитися на континентальну першість можна буде не лише у відбірному циклі, а й через Лігу націй.
Як повідомляє We Global Football, шанси української команди потрапити у стикові матчі Євро-2024 саме через Лігу націй, де "синьо-жовті" є представниками дивізіону B, оцінюються в 81,60%, що є четвертою найвищою ймовірністю серед інших національних збірних.
Випереджають Україну в цьому списку лише Казахстан (99,28%), Грузія (94,56%) та Естонія (89,80%).
Найвищі шанси вийти в плей-оф Євро-2024 через Лігу націй:
1. Казахстан — 99,28%
2. Грузія — 94,56%
3. Естонія — 89,80%
4. Україна — 81,60%
5. Ісландія — 77,56%
6. Греція — 76,88%
7. Фінляндія — 70,48%
8. Туреччина — 67,44%
9. Боснія та Герцеговина — 66,80%
10. Австрія — 60,00%
Нагадаємо, згідно з регламентом, доля трьох із 24 путівок на Євро-2024 вирішиться у стикових матчах Ліги націй-2022/23. У стикових турнірах візьмуть участь 12 збірних – номінально це будуть переможці груп у дивізіонах А, В та С.
Якщо якісь із цих команд вийшли на Євро через кваліфікацію, їхнє місце займе наступна команда із цієї групи. Якщо в якійсь групі недостатньо команд, які не пробилися на Євро через кваліфікацію, відбір проводитиметься дивізіоном нижче, у тому числі в дивізіоні D.