Англія

Португалець відмовився коментувати чутки про можливий відхід з Манчестер Сіті.

Ще в зимове трансферне вікно цього року у пресі з'явилася інформація, що плеймейкер Манчестер Сіті Бернарду Сілва розглядає варіант зі зміною клубної прописки найближчим часом — це він підтверджував особисто.

Однак на цьому етапі сезону 28-річний португалець не захотів обговорювати питання подальшого розвитку своєї кар'єри.

"Зараз не час говорити про своє майбутнє, оскільки до кінця сезону залишилося три місяці. Я повністю.

Чутки та спекуляції на мене не впливають. Я докладаю всіх зусиль, що б не трапилося. У нас ще є багато речей, за які нам потрібно боротися", — цитує слова Бернарду Сілва Arab News.

Раніше повідомлялося про інтерес до португальського півзахисника з боку мадридського Реалу та каталонської Барселони.