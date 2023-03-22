Португалець відмовився коментувати чутки про можливий відхід з Манчестер Сіті.
бернарду сілва, getty images
22 березня 2023, 12:30
Ще в зимове трансферне вікно цього року у пресі з'явилася інформація, що плеймейкер Манчестер Сіті Бернарду Сілва розглядає варіант зі зміною клубної прописки найближчим часом — це він підтверджував особисто.
Однак на цьому етапі сезону 28-річний португалець не захотів обговорювати питання подальшого розвитку своєї кар'єри.
"Зараз не час говорити про своє майбутнє, оскільки до кінця сезону залишилося три місяці. Я повністю.
Чутки та спекуляції на мене не впливають. Я докладаю всіх зусиль, що б не трапилося. У нас ще є багато речей, за які нам потрібно боротися", — цитує слова Бернарду Сілва Arab News.
Раніше повідомлялося про інтерес до португальського півзахисника з боку мадридського Реалу та каталонської Барселони.