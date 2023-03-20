Португалець може перебратись в Ла ЛІгу.
Бернарду Сілва, getty images
20 березня 2023, 23:19
Реал розглядає різноманітні варіанти посилення середньої ланки в майбутнє літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання ESPN, мадридський клуб стежить за ситуацією навколо півзахисника Манчестер Сіті Бернарду Сілви.
У нинішньому сезоні Сілва провів 37 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав п'ять результативних передач.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті готовий відпустити Бернарду Сілву до Барселони.