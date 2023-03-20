Іспанія

Португалець може перебратись в Ла ЛІгу.

Реал розглядає різноманітні варіанти посилення середньої ланки в майбутнє літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання ESPN, мадридський клуб стежить за ситуацією навколо півзахисника Манчестер Сіті Бернарду Сілви.

У нинішньому сезоні Сілва провів 37 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав п'ять результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті готовий відпустити Бернарду Сілву до Барселони.