Німеччина

Німецького фахівця визнано найкращим молодим наставником.

Головний тренер мюнхенської Баварії Юліан Нагельсманн визнаний виданням FourFourTwo найкращим тренером, якому не виповнилось 40 років. Нагадаємо, Нагельсманну 35 років.

До топ-7 увійшли Рубен Аморім (Спортінг, 38 років), Доменіко Тедеско (збірна Бельгії, 37), Венсан Компані (Бернлі, 36), Маттіас Яйсле (Зальцбург, 34), Вільям Стіл (Реймс, 30) та Вейн Руні (Ді Сі Юнайтед, 37).

Раніше повідомлялось, що Нагельсманна оштрафовано на 50 тисяч євро за критику суддів.