Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Слова Кріштіану після виклику до лав збірної.

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду розповів, як йому працюється під керівництвом нового тренера Роберто Мартінеса.

"Гравці дуже щасливі, атмосфера дуже гарна. Як я вже казав, для всіх нас це новий розділ.

Енергія хороша, позитивна, це найголовніше. Тепер тут свіже повітря, інші ідеї та менталітет. От і все. Це дуже добре. Я дуже радий повернутись і тому, що знову можу допомогти Португалії.

Якщо ви запитаєте гравців, вони всі скажуть те саме: так, зараз тут інша енергетика. Усі думають, що завтра вони вийдуть у стартовому складі.

Моя роль у національній команді протягом останніх 10-15 років завжди була однією і тією ж, я завжди приїжджатиму до збірної, якщо думатиму, що на мене розраховують. Моя мотивація залишається незмінною рік у рік. Я відчуваю, що все це відбувається начебто вперше.

Мені подобається грати за збірну. Минуло двадцять років і потрапити сюди нелегко. Я дуже щасливий. Якщо збірна вважатиме мене цінним гравцем, я завжди робитиму все можливе, щоб вивести Португалію на найвищий рівень.

Це мій дім, і я почуваюсь тут дуже комфортно", — сказав Кріштіану.

Нагадаємо, що після чемпіонату світу-2022 у Катарі в збірної Португалії змінився головний тренер. Замість Фернанду Сантуша команду очолив Роберто Мартінес.