Англія

Томас Цілліакус зі своєю групою інвесторів хоче придбати 50% акцій "червоних дияволів", а другу половину пропонує придбати вболівальникам МЮ, щоб вони також приймали рішення в управлінні клубом.

В кінці листопада минулого року родина Глейзер офіційно оголосила про готовність продати футбольний клуб Манчестер Юнайтед, який виступає в англійській Прем'єр-лізі.

Фінський бізнесмен та підприємець Томас Цілліакус, який є колишнім топ-менеджером Nokia, засновником і головою компанії novaM Group, а також власником хокейного клубу Йокеріт, офіційно заявив про подання заявки на придбання акцій "червоних дияволів".

Група інвесторів на чолі з Цілліакусом хоче скласти конкуренцію британському мільярдеру Серу Джиму Реткліффу та голові правління одного з найбільших банків Катару Джассіму бін Хамаду Аль Тані у боротьбі за придбання Манчестер Юнайтед.

При цьому фінський підприємець запропонував дещо іншу концепцію: група інвесторів під його керівництвом готова викупити 50% акцій англійського клубу, а решту запропоновано придбати вболівальникам МЮ, задіявши таким чином "німецьку систему" управління футбольним клубом - фанати-акціонери також зможуть приймати рішення в управлінні клубом.

"Будь-який спортивний клуб, зрештою, має належати своїм уболівальникам. Поточний розвиток, коли шейхи-мільярдери та олігархи захоплюють клуби та контролюють їх як свої особисті ігрові майданчики, не є здоровою тенденцією.

Поточна ринкова вартість клубу становить трохи менше 3,9 мільярдів доларів. Це означає, що якби кожен із фанатів клубу долучився до купівлі клубу, то загальна сума на одного фаната склала б менше 6 доларів. Моя ставка побудована на рівності з уболівальниками. Моя група профінансує половину суми, необхідної для придбання клубу, і попросить уболівальників через нову компанію, яка створюється для цієї конкретної мети, взяти участь у купівлі другої половини акцій. Якщо кожен фанат приєднається, це означає менше ніж 3 долари на одного вболівальника.

Кожен уболівальник, який приєднається, матиме доступ до застосунку, який він зможе використати для участі та голосування при ухваленні рішень з футбольних питань, що стосуються клубу. Не прийматиметься жодних рішень, які не підтримуються більшістю фанатів

Манчестер Юнайтед має бути не лише найкращим футбольним клубом у світі, він також має бути провідним клубом у світі, який працює над припиненням образ, расизму та ненависті в соціальних мережах і на спортивних майданчиках. Якщо ми досягнемо успіху в нашій заявці, ми гарантуємо, що Манчестер Юнайтед, найкращий футбольний клуб у світі, працюватиме на основі поваги, рівності, гідності, різноманітності, расової гармонії та демократії, а також з його глобальною фанатською базою, яка братиме участь у всіх рішеннях", — цитує слова Томаса Цілліакуса Pressat.

Зазначимо, що Томас Цілліакус є головою групи novaM Group, яка займається соціальними мережами. Він подав пропозицію про придбання МЮ через XXI Century Capital, інвестиційну фірму, що належить його холдинговій компанії.

Фінський бізнесмен раніше був головою фінського клубу ХІК Гельсінкі, а в даний час є власником 6-разового чемпіона Фінляндії з хокею Йокеріта.