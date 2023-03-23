Арсенал розглядає різноманітні варіанти підсилення атакувальної ланки в найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Sport.es, лондонський клуб хоче підписати іспанського вінгера Барселони Іліаша Ахомаша.

В цьому сезоні вісімнадцятирічний футболіст не відіграв жодного матчу за дорослу команду "синьо-гранатових".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Іліаш Ахомаш зацікавив іншого представника АПЛ — Лідс Юнайтед.