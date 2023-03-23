Лондонці хочуть збільшити ширину складу.
Іліаш Ахомаш, getty images
23 березня 2023, 18:59
Арсенал розглядає різноманітні варіанти підсилення атакувальної ланки в найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Sport.es, лондонський клуб хоче підписати іспанського вінгера Барселони Іліаша Ахомаша.
В цьому сезоні вісімнадцятирічний футболіст не відіграв жодного матчу за дорослу команду "синьо-гранатових".
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Іліаш Ахомаш зацікавив іншого представника АПЛ — Лідс Юнайтед.