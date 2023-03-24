Англія

Команду всіх зірок американської ліги очолить Вейн Руні.

Власник Челсі Тодд Боелі дав попередню згоду на проведення матчу всіх зірок за участю українців з АПЛ на Стемфорд Бридж, повідомляє Evening Standard. Очікується, що матч відбудеться у першій половині серпня.

У матчі візьмуть участь кілька гравців збірної України, які виступають в АПЛ: Михайло Мудрик з Челсі, Олександр Зінченко з Арсеналу, Віталій Миколенко з Евертону та Ілля Забарний з Борнмуту.

Під час матчу хочуть зібрати кошти для благодійної організації Football for Ukraine, створеної Зінченком. Вона допомагає українським біженцям, які опинилися у Великій Британії.

Раніше повідомлялось, що Арсенал з Зінченком зіграє у Матчі усіх зірок зі збірною МЛС.