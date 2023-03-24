Неймовірні досягнення португальського генія.
Кріштіану Роналду, офіційний сайт УЄФА
24 березня 2023, 13:59
Збірна Португалії у стартовому матчі відбірного циклу Євро-2024 обіграла Ліхтенштейн (4:0). Кріштіану Роналду відзначився дублем.
Ліхтенштейн став 47-ю збірною, якій забивав Кріштіану Роналду.
Нагадаємо, Роналду став першим в історії футболістом, який зміг забити 100 голів в офіційних матчах за національну команду.
Також зазначимо, що у цій грі Роналду встановив рекорд за кількістю матчів у складі збірної – 197.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Португалія — Ліхтенштейн.