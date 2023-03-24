Україна 24 березня 2023, 14:40 Металіст і Дніпро-1 проведуть спаринг у закритому режимі Матч відбудеться цими вихідними. Сайт Металіста 24 березня 2023, 14:40 У суботу, 25 березня, Металіст і Дніпро-1 проведуть спаринг. Поєдинок відбудеться на тренувальному полі стадіону Авангард в Ужгороді. Початок гри заплановано на 11:00. Як повідомляється на офіційному сайті харків'ян, матч буде зіграно у закритому режимі без прямої трансляції. Нагадаємо, що саме в такому стилі збірна України грала з Брентфордом. Раніше повідомлялось, що Довбик зіграв сотий матч за Дніпро-1. Команди Дніпро-1 Металіст Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте