Україна

Матч відбудеться цими вихідними.

У суботу, 25 березня, Металіст і Дніпро-1 проведуть спаринг. Поєдинок відбудеться на тренувальному полі стадіону Авангард в Ужгороді. Початок гри заплановано на 11:00.

Як повідомляється на офіційному сайті харків'ян, матч буде зіграно у закритому режимі без прямої трансляції. Нагадаємо, що саме в такому стилі збірна України грала з Брентфордом.

Раніше повідомлялось, що Довбик зіграв сотий матч за Дніпро-1.