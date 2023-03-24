Італія

Португалець хоче і надалі працювати в римському клубі.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью хоче продовжити співпрацю з італійською командою, повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, 60-річний фахівець сподівається найближчим часом пролонгувати угоду з клубом. Нагадаємо, що чинний контракт Моурінью з Ромою розрахований до літа 2024 року.

Також Жозе Моурінью хоче отримати від власників клубу гарантію розвитку клубу. Коуч бажає придбати досвідченого нападника, центрального захисника та футболіста до центру поля.

Цього сезону Рома займає п'яте місце в Серії А, до четвертого місця – один пункт.