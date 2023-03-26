Англія

Фахівець оцінив перемогу над Україною.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт висловився щодо перемоги над Україною у другому турі відбору до Євро-2024 — 2:0.

"Дуже задоволений, дуже задоволений сьогоднішньою грою. В Італії ми дуже добре грали з м’ячем у першому таймі. У другому таймі ми пропустили м’яч, але нам довелося продемонструвати стійкість.

Ми зробили так, щоб складна гра виглядала прямолінійною.Виходити з оборони в атаку мали через Джеймса Меддісона, або Букайо Сака. Ми дуже добре впоралися із завданням.

Меддісон та Чілвелл добре знають один одного, вони грали разом у Лестері, і це було корисно. Меддісон добре знайшов вільний простів, і він провів супер гру, і це мене не здивувало, оскільки він має особистість грати таким чином".

"Сака та Беллінгем? Найвидатнішим є менталітет. Кожен бачить їх технічну якість, але ці двоє хлопців мають скромність і хочуть вчитися. Вони працюють неймовірно важко, і з ними приємно працювати.

Гол Сака — фініш найвищого рівня. За останні 18 місяців у нього з’явилася впевненість перед чужими воротами. Були часи, коли ви не були впевнені, що він збирається вдарити, але тепер він це має — впевненість перед воротами".

"Було приємно випустити Айвена Тоуні на поле. Ми завжди будемо дивитися нових футболістів, але вони повинні відповідати стандартам.

Зараз ми починаємо вигравати ці ігри, але є ще багато можливостей для вдосконалення. Підкріпити результат Італії було важливо, але ще є куди рости", — сказав Саутгейт.

Відео голів та огляд матчу між Англією та Україною можна дивитись на Football.ua. Дивіться також оцінки гравцям збірної України за матч з Англією від статистичних порталів. Та голосуйте за свого MVP поєдинку.