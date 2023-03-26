Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу 26 березня 2023, 21:39 Опитування: хто був найкращим гравцем у складі збірної України проти Англії? Пропонуємо вам визначити найкращого гравця "синьо-жовтих". Getty Images 26 березня 2023, 21:39 У рамках відбору до Євро-2024 збірна України на виїзді протистояла Англії. "Синьо-жовті" поступилися супернику з рахунком 0:2. Пропонуємо вам обрати найкращого гравця української команди у матчі проти англійців. На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Англія – Україна. Команди Англія Україна Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте