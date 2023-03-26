Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером проекту, брендом "Львівське", підбиває підсумки матчу Англія — Україна, у якому команда Руслана Ротаня не змогла скласти конкуренції гранду світового футболу.

Наприкінці березня 2023 року в європейському футбольному світі всі тільки й говорять про початок кваліфікації до чемпіонату Європи-2024, що вже наступним літом відбуватиметься в Німеччині. Здобути путівку на цей відповідальний міжнародний форум може й збірна України, однак для цього "синьо-жовтим" доведеться долати спротив суперників за доволі потужним квінтетом C, де, окрім нас, беруть участь Англії, Італії, Мальти та Північної Македонії.

Першою грою оновленої національної команди, яка тепер працює під керівництвом Руслана Ротаня, була зустріч на легендарному Вемблі проти Англії. Суперники при цьому не тільки очевидно переважали нашу команду за класом, а ще й мали на власному рахунку перші здобуті очки в поточній кампанії, обігравши в першій зустрічі італійців на чужому полі (2:1). Грати проти "трьох левів", які ще й перебувають у належному ігровому тонусі було тим ще випробуванням.

Збірна України обрала цілком виправдану захисну модель побудови власної гри за не до кінця очевидного стартового складу, у якому не знайшлось місця для такого виконавця, як, наприклад, Віктор Циганков, на що одразу звернули увагу вболівальники нашої команди. Мабуть, був розрахунок на підсилення вже за ходом протистояння, проте в контексті самої гри з’ясувалось, що це був дуже мрійливий розрахунок.

Господарі поля одразу забрали м’яч під власний контроль, хоча й українці намагались спочатку не пускати їх у великій кількості до своєї половини. Проте методичний тиск у доволі повільному темпі на наш захист місцями давав Англії можливість створювати гольові моменти. І якщо швидкого пропущеного м’яча, на відміну від гри в чвертьфіналі Євро-2020, нам удалось уникнути, то загальна картинка чим далі, тим усе більше складала таке собі враження.

Момент Кейна під час подачі з правого флангу на дальній кут воротарського, яка пішла до офсайду, на 30 хвилині мав на щось натякнути "синьо-жовтим", проте оперативні висновки не були зроблені, а вже незабаром прийшли справжні проблеми. Такий самий навіс Саки з-під Мудрика найбільш результативний гравець у історії Англії завершив за спиною в Караваєва на 37 хвилині, а вже за кілька миттєвостей потужний та прицільний постріл Букайо з-за меж штрафного в дальню дев’ятку фактично нокаутував нашу збірну.

Ні, Україна не склала зброю одразу від початку другого тайму, чи будь-коли в іншому моменті цього матчу. Але чого вартує володіння м’яча на чужій половині, навіть коли суперники вже відверто почали дозволяти це робити, якщо в площину воріт у підсумку не спрямовано жодного удару. Та й притомних варіантів для завершення атак можна було перелічити на пальцях однієї руки.

Ротань зробив три заміни на завершення повної години ігрового часу, але вони не змогли покращити футбол у нашому виконанні. Утім, не зробили й гірше, хоча були спрямовані на посилення атакувальної спроможності передусім. Україна певний час навіть володіла ініціативою, але то радше "три леви" трохи заспокоїлись від неминучості власної перемоги. Під завісу зустрічі суперники повернулись до нашого штрафного й, власне, дивом не забили втретє, хоча й активно намагались розіграти перевагу Магвайра під час стандартних положень.

У наступному турі Англія зіграє в гостях проти Мальти, а Україна на виїзді протистоятиме Північній Македонії.— Україна 2:0Кейн, 37, Сака, 40Пікфорд — Вокер, Стоунз, Магвайр, Чілвелл — Беллінгем (Галлагер, 86), Гендерсон, Райс — Сака, Кейн (Тоуні, 81), Меддісон (Гріліш, 85).Трубін — Караваєв (Буяльський, 61), Сваток, Матвієнко, Миколенко (Соболь, 62) — Степаненко (Коноплянка, 90), Зінченко — Судаков, Маліновський, Мудрик (Циганков, 61) — Яремчук (Довбик, 74).Попередження: Маліновський