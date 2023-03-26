Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Футболісти зробити максимум, щоб не дати англійцям створювати нагоди.

У рамках поєдинку кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 збірна України на Вемблі поступилась Англії з рахунком 0:2.

Портал WhoScored підбив підсумки цієї гри, визначивши найкращого гравця зустрічі. Ним став Букайо Сака, який забив гол та віддав асист — 8,7.

Найкращими у складі збірної України були воротар Анатолій Трубін — 7,1 та центральний захисник Олександр Сваток — 7,1.

Інший портал, SofaScore, визначив найкращим гравцем збірної України Анатолія Трубіна — 7,7.