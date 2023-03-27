Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Смілива заява капітана збірної Франції.

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе вважає, що йому під силу обійти Мішеля Платіні за кількістю голів за національну команду. Наразі у Платіні 41 гол, Мбаппе забив вже 38.

"Три м'ячі до Платіні? Це ще одна планка, яку мені потрібно підкорити. Платіні — абсолютна легенда Франції. Навіть якщо я його обжену, він все одно залишатиметься легендарним гравцем нашої країни. Я ж маю намір продовжувати свій шлях, і він пройде через рекорд Мішеля", — заявив Мбаппе під час пресконференції.

Сьогодні у Мбаппе є можливість покращити свій доробок. У Дубліні збірна Франції зіграє проти ірландців. Початок матчу — о 21:45. Онлайн-трансляція відбудеться на Football.ua.