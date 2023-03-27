Англія

Прогноз голландця на фінальну частину сезону в АПЛ.

Колишній нападник Арсеналу та Манчестер Юнайтед Робін ван Персі вважає, що "гармаші" спроможні виграти у Ман Сіті чемпіонські перегони в АПЛ.

"Команда складається з бійців і вони довели це. Останній відрізок завжди важкий і на нього буде цікаво подивитися. Особисто я відчуваю, що "каноніри" виграють лігу. Востаннє вони завойовували титул дуже давно, і я буду радий, якщо вони це зроблять", — сказав ван Персі в інтерв'ю Sky Sports.

Раніше повідомлялось, що Арсенал з Зінченком зіграє у Матчі усіх зірок зі збірною МЛС.