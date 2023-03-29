Англія

Хорват не очолить лондонську команду.

Головний тренер Вольфсбурга Ніко Ковач не покине команду до літа. Як повідомляє waz-online, пропозицію хорвату робив Тоттенгем. Тренера хотіли забрати вже зараз, але той відмовив лондонському клубу.

Нагадаємо, Тоттенгем знаходиться в пошуках нового головного тренера на наступний сезон після звільнення Антоніо Конте. Зазначимо, що Крістіан Стелліні обійняв посаду виконуючого обов'язки головного тренера до кінця сезону. Райан Мейсон виступає у ролі помічника Стелліні.

Також на посаду тренера "шпор" сватають Зінедіна Зідана.