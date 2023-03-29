Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу кваліфікації Євро-2024, що відбувся 28 березня 2023 року, 21:45.

Збірна Уельсу напередодні продовжила свій шлях у відбірковому квінтеті D до чемпіонату Європи-2024 домашнім матчем проти Латвії.

Команда Даініса Казакевичса чинила гарний спротив суперникам у першому таймі, майже не дававши створювати загрозу біля власних воріт, незважаючи на значну перевагу господарів у контролі м’яча.

Однак перед самою перервою гості все ж таки пропустили, через що під час другого тайму вже мали проблеми з власною атакою, оскільки "дракони" змістили акценти в атаці на користь більш надійного захисту воріт.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Уельс — Латвія в кваліфікації Євро-2024:

Уельс — Латвія 1:0

Гол: Мур, 41

Уельс: Ворд — Робертс, Родон, Мефам, Вільямс — Моррелл, Ремсі (Купер, 90+2), Ампаду, Вілсон (Кабанго, 90+4) — Мур, Джеймс (Броудхед, 73).

Латвія: Штейнборс — Савалніекс, Ошс, Черномордійс, Сорокінс (Юрковскіс, 46) — Ікауньєкс (Яунземс, 59), Зюзінс (Савельєвс, 82), Тоберс, Циганікс (Варславанс, 70) — Улдрікіс (Раймондс, 82), Гутковскіс.

Попередження: Вілсон — Сорокінс, Черномордійс, Зюзінс.