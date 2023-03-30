Англія

Кореєць може переїхати до найсильнішого чемпіонату у світі.

Захисник Наполі Кім Мін Дже може змінити клубну прописку, повідомляє FourFourTwo.

За інформацією джерела, Ліверпуль зацікавлений у придбанні корейця. Ліверпуль готовий заплатити за 26-річного оборонця 60 мільйонів євро.

Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оцінює гравця в 50 мільйонів євро. Контракт з Наполі розраховано до літа 2025 року.

Зазначимо, що вражаючі виступи гравця цього сезону привернули увагу керівників Тоттенгема та Манчестер Юнайтед. Тим часом ПСЖ відмовився від покупки Кіма.