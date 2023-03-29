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Football.ua розповідає про стан справ у Тоттенгемі.

Після того, як Антоніо Конте дав скандальне інтерв'ю під час своєї останньої прес-конференції в якості головного тренера Тоттенгема, стало зрозуміло, що він вважає "шпор" слабким клубом.

Футболісти, культура, відсутність менталітету переможця — Антоніо говорив про все. Він озвучив скарги, які приховував протягом кількох місяців.

Чи погоджуєтесь ви з більшою частиною його висловлювань чи ні, але зрозуміло, що в клубі з північного Лондона є багато проблем, які необхідно вирішувати.

The Athletic розібрав деякі твердження Конте і проаналізував, що потрібно змінити, якщо Тоттенгем хоче покласти край циклу злетів і падінь.

Вплив роздягальні

У своєму скандальному інтерв'ю Антоніо Конте наголосив на тому, що футболістів сильно захищають. Коли Конте припустив, що його контрактна ситуація не допомагає клубу, він також сказав, що футболісти мають "алібі" та "виправдання", щоб позбавити їх від провини у разі невдач на полі.

Він знав, що останні кілька тренерів "шпор" опинились під впливом потужної роздягальні, і, мабуть, він думав, що піде тим же шляхом. "Я бачив інших тренерів Тоттенгема. Ви можете поставити під сумнів дії тренера, щоб захистити футболістів у будь-який момент".

Чи це правда? Що гравці у команді почуваються настільки впевнено, що навіть титуловані тренери не можуть взяти ситуацію під свій контроль?

Частково так.

Очевидно, що Жозе Моурінью, Нуну Ешпіріту Санту, а тепер і Конте не змогли взяти під контроль роздягальню впродовж тривалого часу, щоб привести клуб до стійкого успіху. Якщо спочатку справи йшли досить непогано, то потім Моуріньо та Конте усвідомили, що не можуть довго керувати ентузіазмом гравців.

Щойно вони втратили контроль над роздягальнею, результати погіршилися, а поплатився за це головний тренер.

Виходить, що команда знає, що якщо їм не подобається тренер або його методи, то розплачуватиметься він своєю роботою, а не футболісти. Ви можете сказати, що це жахливо, або що так влаштований сучасний футбол, але це лише мала його частина.

Як так склалося, що Тоттенгем опинився в такому становищі, що вони мають напівпостійний склад гравців, які знають, як використовувати свій вплив?

Ви маєте дивитися на стратегію клубу.

Спосіб, яким ви боретесь із впливом гравця, це підтримка вашого тренера. Зрештою, влада — це гра з нульовою сумою. І якщо ви підтримуєте тренера, який вирішує, хто з гравців приходить і йде, тоді він має владу, а не роздягальню.

Якби Тоттенгем підтримав Маурісіо Почеттіно, щоб позбутися непотрібних йому гравців, він би переміг роздягальню. Але залишивши цих гравців на місці, Тоттенгем фактично передав владу Почеттіно роздягальні. І з кожним наступним звільненням ця динаміка лише посилювалася.

Зараз буде складно щось змінити після чотирьох чи п'яти років. Єдиний вихід — призначити нового тренера на тривалий термін, дати йому право позбавлятись футболістів, які йому не потрібні. Але до цього, здається, дуже далеко.

Знову зробити ставку на розвиток футболістів

Також Конте минулими вихідними звинуватив свою команду в егоїзмі і, по суті, сказав, що їм не вистачає мотивації та відповідальності, і їм було дозволено почуватися занадто комфортно. Конте, здавалося, навіть припустив, що команда некерована, і вказав на боротьбу своїх попередників, а також свою власну.

Якщо ви вірите, що це правда, то єдиним рішенням буде повна перебудова цього складу, що, як було запропоновано, дуже малоймовірно.

На щастя, це можна виправити, знайшовши відповідного головного тренера.

Гравці показували слабкі результати в різних моментах і повинні взяти на себе частину відповідальності за поточну плутанину, але дайте їм керманича, який дійсно вірить у них і прагне їх покращити, і все виглядатиме зовсім по-іншому.

Як приклад — Ліверпуль. Подивіться на Юргена Клоппа. Гравці, як Ендрю Робертсон і Жоржиньо Вейналдум вилетіли з Прем'єр-ліги зі своїми клубами за кілька років до того, як виграли титул та Лігу чемпіонів з Клоппом в якості їхнього головного тренера.

За дуже небагатьма винятками, якщо ви зможете знайти правильну хімію між лідерами та їх головним тренером, результати не забаряться.

Незважаючи на статус знаменитого тренера, Конте дуже мало цікавився розвитком молодих футболістів Тоттенгема. І, враховуючи, що він мав лише короткостроковий контракт, його набагато більше приваблювало підписання досвідчених гравців, які могли миттєво принести йому користь.

Але озирніться навколо складу і ви бачите групу некерованих гравців? Гаррі Кейн, Олівер Скіпп, Ерік Даєр, Бен Девіс… навряд чи ці персонажі викликають занепокоєння або їх часто називають "егоїстичними". І чи можна сказати, що переможцям чемпіонату світу Уго Льорісу та Крістіану Ромеро не вистачає менталітету переможців?

Чистка складу може здатися рішенням, але дивно, як одні й ті самі гравці можуть стати кращими з правильним менеджером.

"Виграй зараз" або "ДНК Тоттенгема"

Отже, щоб допомогти гравцям позбавитись деяких ярликів, які на них навісили, якого тренера Тоттенгему слід вибрати наступним?

Це головне питання, із яким "шпори" стикались останні кілька років. Нині не здається, що на нього існує правильна відповідь.

Власне кажучи, стратегія клубу з 2019 року полягала в тому, щоб відмовитися від повільного розвитку (як було за Почеттіно) і натомість перейти до висококласних короткострокових тренерів.

Стиль та молоді гравці пішли на другий чи третій план. План полягав у тому, щоб спробувати виграти якнайшвидше. І була надія, що, призначивши менеджера, який вигравав раніше, "менталітет переможця" передасться гравцям. Але через три з половиною роки після звільнення Почеттіно, найкраще, що показали "шпори" — вихід у фінал Кубка ліги-2020/21 та четверте місце в АПЛ минулого сезону.

Моурінью пропрацював на цій посаді лише 17 місяців, а Конте — на один менше. Останні роки були періодом нестабільності, а також відчуття, що португалець та італієць вважали це кроком вниз, не маючи націленості на довгострокову перспективу.

Можливо, ці призначення були спробами максимально використати найкращі роки Кейна та Сон Хин Міна, двох найкращих гравців "шпор". Але реальність зараз така, що у Кейна залишився один сезон за контрактом, а Сон, можливо, вже пережив свій найкращий період, коли минулого літа йому виповнилося 30 років.

Даніель Леві пообіцяв у травні 2021 року — за місяць до того, як він призначив Нуно, — що Тоттенгем повернеться до своєї ДНК, яку він визначив як "атакуючий та видовищний футбол", а також до розвитку молодих футболістів. Це було те, чого хотіли вболівальники "шпор", але майже через два роки вони майже нічого не бачили.

Таким чином, залишається питання, чи оберуть "шпори" ще одного іменитого тренера, сподіваючись, що хтось із них зможе зробити те, що не вдалося Моурінью та Конте, або, нарешті, стиснути зуби на довгостроковій перебудові, яка необхідна. Багато фанатів віддали б перевагу останньому, навіть якщо це означатиме деякі проблеми з результатами протягом першого року.

Але Тоттенгем витратив так багато часу, сил та грошей на нинішню політику, що здається, вони не збираються змінювати курс.

Можливо, клуб очолить ще один іменитий тренер, а керівництво сподіватиметься, що він зуміє порозумітися з роздягальнею команди.

Стратегія підбору персоналу

Правильний підбір кадрів – основне характеристика для успіху будь-якого клубу. Тоттенгем доклав чимало зусиль, щоб оновити їх протягом останніх кількох років.

Фабіо Паратічі почав працювати в Тоттенгемі з літа 2021 року, і, незважаючи на те, що він мав своїх критиків, послужний список його в цілому хороший. Ромеро, Кулушевскі, Бентанкур були гарними придбаннями, тоді як Педро Порро та Папе Матар Сарр виглядають багатообіцяюче. Паратичі також зробив те, чого хотіла більшість уболівальників Тоттенгема, і зосередився на підписанні контрактів з молодими гравцями, оскільки клуб хоче відійти від епохи Почеттіно.

Але тут виникають труднощі...

Не можна, щоб футбольний директор був із однією стратегією, а тренер — з іншою.

Наприклад, якщо говорити за лівих крайніх захисників: Паритічі запросив Дестіні Удоджи (на той момент йому було 19 років і він відразу ж повернувся в оренду в Удінезе), тоді як Конте вважав за краще підписати 33-річного Івана Перішича, якого він тренував в Інтері.

Якщо говорити за інший фланг, то був підписаний правий захисник Джед Спенс (гравець такого ж віку та профілю, як і Удоджи), якого Конте віддав в оренду в січні, тільки-но загравши. Щось подібне було того ж місяця, коли Арнаут Данджума перейшов в оренду, але Конте дозволив провести йому на полі в цілому 11 хвилин у Прем'єр-лізі, потім заявивши, що йому "шкода його".

Це нормально, що серед тих, хто ухвалює рішення про трансфери, можуть бути різні думки, і це нормально запрошувати різних футболістів, можна навіть стверджувати, що переходи Перішича та Удоджи забезпечило Тоттенгему і сьогодення, і майбутнє на цій позиції. Але це працює, якщо це навмисна стратегія. Як би там не було, головний тренер і директор з футболу мали різні погляди. Це призвело до того, що і Моурінью, і Конте мали футболістів, які їм не потрібні.

Коли ви отримуєте "клубні трансфери", такі як Спенс, або, у випадку Моурінью, повернення в оренду Гарета Бейла (цей перехід називали "умовою Леві"), якого насправді не хотів португалець, ви можете зіткнутися з нерозумінням з керівництвом.

Якщо "шпори" хочуть прогресувати, їм потрібний тренер, який матиме порозуміння з футбольним директором. І є сенс наймати головного тренера для перемог "тут і зараз", тільки якщо ви збираєтеся підписувати йому топ-футболістів. Це фундаментальна причина невдалих результатів при Моурінью та Конте. Це породило думку, що Тоттенгем намагається бути "бюджетним Челсі".

Мати стратегічне бачення та дотримуватися його необхідно, якщо "шпори" хочуть перехитрити своїх суперників, які витрачають більше як на гравців, так і на заробітну плату.

"Прибуток понад славу"

Думка про те, що Тоттенгем віддає перевагу прибутку, а не спортивним успіхам, є центральним аргументом команди ENIC Out.

ENIC Group зараз володіє 85,55% загального випущеного акціонерного капіталу Тоттенгема.

Це дійсно так? Ймовірно, залежить від вашого погляду. Із одного боку, "шпори" за останні кілька років витратили сотні мільйонів фунтів стерлінгів на трансфери, а минулого літа підтримали свого головного тренера так, як ніколи раніше. Важко сказати, що клуб не інвестує в ігровий бік, коли вони витратили 60 мільйонів фунтів стерлінгів на Рішарлісона, який не грає у стартовому складі.

Із іншого боку, критики ENIC кажуть, що "шпори" стояли на місці, тому що вони прогавили можливість підписати гравців, які вивели б їх на наступний рівень — особливо доречно в роки Почеттіно, коли ієрархія віддавала пріоритет відновленню стадіону, коли команда була близька до тому, щоб виграти крупні трофеї.

Саме тут виникає суперечка про ENIC: є відчуття, що будівництво інфраструктури, як тренувальна база та стадіон, важливіше, ніж трофеї та успіх на полі.

Ті, хто підтримує ENIC, вважають, що власники дали Тоттенгему набагато більше шансів на перемогу в майбутньому, заклавши цей міцний фундамент.

Зараз ми бачимо аргумент "прибуток вище слави", особливо коли Тоттенгем максимізує дохід від стадіону. Наприклад, буде серія концертів Бейонсе та Леді Гаги цього літа.

Чи справді ці комерційні починання впливають на ігровий бік? Важко сказати однозначно, але більшість нейтральних спостерігачів, близьких до ситуації, вказують на те, що існує досить чітке розмежування між співробітниками, які займаються подібними питаннями, і тими, хто займається футболом.

Зважаючи на все, "шпори" розставляють пріоритети, роблячи акцент на дохід, а не трофеї. Куди вигідніше зайняти місце в четвірці та потрапити до Ліги чемпіонів, ніж поборотися за кубковий трофей.

У 1/8 фіналу Кубка Англії Конте дав відпочинок ряд гравцям основного складу у матчі проти Шеффілд Юнайтед, щоб вони були свіжими до матчу в АПЛ через три дні. Багато вболівальників було розчаровано тим, чому клуб упустив можливість поборотися за трофей, коли Тоттенгем не вигравав трофеї з лютого 2008 року.

Немає простої відповіді, яким має бути пріоритет такого клубу як Тоттенгем, але фіаско від Шефілд Юнайтед викликало розкол між уболівальниками та особами, які приймають рішення у клубі. Це було помітно, коли виступи Тоттенгема в Лізі чемпіонів вийшли млявими, наче їм не вистачало азарту.

Виникає питання: чому "шпори" віддають пріоритет кваліфікації до Ліги чемпіонів, а потім так погано виступають у ній?

Складно сказати, як клуб має розставляти пріоритети, коли йдеться про виступи у кількох турнірах, але необхідно проаналізувати, може, варто виграти один із кубків (або серйозно спробувати зробити це), наголосивши на "славі", а не "прибутку".

Перебудувати всі елементи клубу

Футбольним клубам потрібна єдність, щоб працювати. Вони складаються з чотирьох частин: менеджера, гравців, правління та вболівальників. У будь-якому дійсно успішному клубі всі вони рухатимуться в одному напрямку, з приблизно однаковими очікуваннями та цілями.

Це те, що було у "шпор" у пікові роки епохи Почеттіно. Він мав чітке уявлення про те, якою має бути його команда: агресивна, пресинг, молоді та голодні футболісти. Роздягальня погодилася на це, уболівальники теж, це відповідало стратегічним цілям клубу. Це був найкращий час у сучасній історії Тоттенгема.

Від того часу, однак, чотири частини, згадані вище, пішли різними шляхами. Правління призначило короткострокових менеджерів, які, як говорилося раніше, ненадовго завоювали розташування роздягальні, але, знову ж таки, ненадовго. Стиль цих тренерів рідко подобається вболівальникам.

Тоттенгем може знову стати потужною силою, але тільки якщо вони відновлять відчуття єдності, яку вони відкинули.

Це має розпочатися на вершині клубу, із чітким баченням того, ким вони хочуть бути і куди вони хочуть іти.

Потім їм потрібно призначити головного тренера, який би відповідав цьому бачення. Якщо цей тренер зможе переконати гравців повірити у його футбол, уболівальники підуть за ним. Їм не потрібні миттєві результати або навіть миттєве покращення, їм просто потрібне відчуття, що є ідея, в яку вони можуть повірити.

Це може здатися довгим процесом, але все може швидко змінитись.

Просто подивіться на Манчестер Юнайтед, який проводить свій перший сезон під керівництвом Еріка тен Гага.

За лічені місяці він виробив стиль гри, відсунув на другий план гравців, які в нього не вірять, і тепер має повну підтримку роздягальні та вболівальників. Або Арсенал, який підтримав молодого тренера із чіткою ідеєю, дозволивши йому самостійно обирати футболістів, які йому потрібні.

Уболівальникам просто потрібно показати щось, у що вони можуть повірити.