Англія

Португалець отримав клубну нагороду.

Півзахисник МЮ Бруно Фернандеш визнаний найкращим гравцем клубу у березні. Про це йдеться на офіційному сайті манкуніанців.

Португалець обійшов у голосуванні Маркуса Решфорда та Лісандро Мартінеса. Для нього це перша нагорода в цьому сезоні.

У березні Фернандеш провів 5 ігор за клуб у всіх турнірах, забив 3 голи та зробив результативну передачу.

Нагадаємо, деякі футболісти Манчестер Юнайтед залишилися незадоволеними поведінкою свого капітана Бруну Фернандеша за підсумками поразки від Ліверпуля в АПЛ з рахунком 0:7.