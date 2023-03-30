Португалець отримав клубну нагороду.
БРУНУ ФЕРНАНДЕШ, GETTY IMAGES
30 березня 2023, 20:01
Півзахисник МЮ Бруно Фернандеш визнаний найкращим гравцем клубу у березні. Про це йдеться на офіційному сайті манкуніанців.
Португалець обійшов у голосуванні Маркуса Решфорда та Лісандро Мартінеса. Для нього це перша нагорода в цьому сезоні.
У березні Фернандеш провів 5 ігор за клуб у всіх турнірах, забив 3 голи та зробив результативну передачу.
Нагадаємо, деякі футболісти Манчестер Юнайтед залишилися незадоволеними поведінкою свого капітана Бруну Фернандеша за підсумками поразки від Ліверпуля в АПЛ з рахунком 0:7.