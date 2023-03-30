Іспанія

Тренеру хочуть змінити Карло Анчелотті.

Реал розглядає різноманітні варіанти зміни тренера вже найближчим часом через незадовільні результати.

Серед варіантів є Юліан Нагельсманн та Маурісіо Почеттіно. Як повідомляє видання 90min, обидва тренери не поспішають зі своїм майбутнім, очікуючи запрошення від Реала.

Німця доволі несподівано звільнили з Баварії нещодавно. Аргентинець, своєю чергою, вже довгий час знаходиться без роботи.

Нагадаємо, що після звільнення Антоніо Конте Тоттенгем також знаходиться в пошуках нового тренера, а Нагельсманн та Почеттіно — серед кандидатів.