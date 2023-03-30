Англія

Українець серед найкращих гравців АПЛ.

Вінгер Челсі та збірної України Михайло Мудрик потрапив до збірної найшвидших гравців англійської Прем'єр-ліги за версією Squawka.

Збірна найшвидших футболістів виглядає наступним чином:

Воротар: Гевін Базуну (Саутгемптон, максимальна швидкість цього сезону – 32,62 км/год);

Правий захисник: Діогу Далот (Манчестер Юнайтед, 35,76 км/год);

Центральні захисники: Крістоффер Аєр (Брентфорд, 35,53 км/год), Тайрон Мінгз (Астон Вілла, 34,98 км/год);

Лівий захисник: Кіран Тірні (Арсенал, 35,99 км/год);

Центральні півзахисники: Матеуш Нунеш (Вулвергемптон, 36,32 км/год), Денис Закарія (Челсі, 36,09 км/год);

Правий півзахисник: Ентоні Гордон (Ньюкасл, 36,61 км/год);

Лівий півзахисник: Михайло Мудрик (Челсі, 36,63 км/год);

Центрфорварди: Дарвін Нуньєс (Ліверпуль, 36,53 км/год), Бреннан Джонсон (Ноттінгем Форест, 36,7 км/год).

З моменту переходу до Челсі Михайло Мудрик провів сім матчів (333 хвилини), у яких він віддав один асист. Раніше про адаптацію Михайла висловився Андрій Шевченко.