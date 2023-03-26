Англія

Легенда українського футболу — про перехід Михайла Мудрика у Челсі.

Колишній тренер збірної України та ексгравець Челсі Андрій Шевченко прокоментував перехід Михайла Мудрика в лондонський клуб.

"Хотів би я перейти до Челсі у його віці. Що допомогло мені в Мілані та Лондоні, то це занурення в культуру, вивчення мови, щоб я міг спілкуватися зі своїми товаришами по команді. Це допоможе йому якнайшвидше акліматизуватися, що важливо при переїзді в будь-яку країну світу. На полі клуб та тренер нададуть йому все необхідне, щоби підняти свій рівень.

Челсі купив талановитого гравця у дуже молодому віці, на майбутнє. Він лише починає свій шлях у футбольній кар'єрі. Але його перший крок був правильним, коли він перейшов до Челсі. Він – частина амбітного проєкту і він у надійних руках.

Рішення отримати його прямо зараз було пов'язане з тим, що відразу кілька клубів мали на нього плани. Він має дуже тривалий контракт, і Челсі інвестує у своє майбутнє. АПЛ зазвичай вимагає результатів прямо зараз, але подивімось, як він поведеться за ці вісім років. Подивимося, що він зможе зробити у довгостроковій перспективі. Клуб має виявити до нього терпіння та повірити у його талант", - сказав Шевченко в інтерв'ю для офіційного сайту Челсі.

Наразі українець разом з командою готується до відбіркового матчу континентальної першості у столиці Англії.