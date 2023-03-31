Англія

Зимовий новачок "лісників" не зможе допомогти команді у поточній кампанії.

Нападник Ноттінгем Форест Кріс Вуд більше не зможе допомогти своїй команді цього сезону. Про це повідомляє Chronicle Live.

За інформацією джерела, 31-річний новозеландець отримав травму на початку березня, але незважаючи на це, полетів у розташування збірної, де посилив пошкодження на тренуваннях.

Терміни відновлення футболіста не відомі, але, за словами головного тренера "лісників" Стіва Купера, він вибув до кінця сезону.

Нагадаємо, Вуд перебрався до Ноттінгема Форест минулої зими. На його рахунку сім поєдинків, у яких він забив один гол.

Також наголошується, що "лісники" мають викупити Вуда після закінчення оренди наприкінці сезону. Його контракт належить Ньюкаслу.