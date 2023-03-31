Іспанія

Заява функціонера каталонського клубу.

Віцепрезидент Барселони Рафа Юсте переконаний, що Лео Мессі хоче повернутись в каталонський клуб. Він вважає, що за сприятливих умов обох сторін цей трансфер може відбутись.

"Звичайно, я хотів би, щоб він повернувся. Я за те, щоб він міг представляти нас на спортивному, соціальному та економічному рівні. Ми контактуємо з ним, так.

Хочу, щоб усі умови зійшлися воєдино, щоб ця взаємна історія закінчилася у Барсі. Ми завжди любитимемо Лео, а він любитиме Барсу та місто.

Лео – гравець ПСЖ, і я не хотів би говорити ні про що, окрім своїх смаків та бажань. Але якщо умов буде дотримано, ми б розглянули можливість вітати його тут", – сказав Юсте.

Раніше повідомлялось, що Мессі продовжить контракт із ПСЖ, а 2024 року перейде до клубу з МЛС.