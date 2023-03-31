Англія

Футболіст має шанс продовжити виступи в АПЛ.

Голкіпер Інтера Андре Онана може змінити клубну прописку, повідомляє Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, на воротаря претендує два клуби АПЛ — Челсі та Манчестер Юнайтед. Повідомляється, що Онана цікавить Челсі як можлива заміна Едуару Менді. Інтерес МЮ обумовлений тим, що шанувальником таланту камерунського голкіпера є головний тренер комнади Ерік тен Гаг.

Нагадаємо, Онана завершив кар'єру у збірній Камеруну в 26 років.