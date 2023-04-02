Англія

Фахівець оцінив матч проти Астон Вілли.

Лондонський Челсі поступився Астон Віллі з рахунком 0:2. Головний тренер "синіх" Грем Поттер після при поспілкувався із пресою.

"Після поразки завжди приходить розчарування. Є відчуття, що ми не зробили крок вперед, це чесно сказати. Ми повинні проаналізувати виступ і подивитися, що ми зробили добре, і те, що ми можемо зробити краще.

Захищаючись, ми залишалися занадто відкритими, але знову ж таки, якщо ви подивіться на статистику гри, у нас були шанси. Ми створювали виходи віч-на-віч, але найголовніше, ми не забили, а суперник це зробив.

Я не люблю нікого звинувачувати, я повинен взяти на себе відповідальність. Ми команда, ми повинні триматися разом, ми разом. Ми виграємо або програємо разом. Ми відновимося і будемо готуватися до наступної гри. Нам потрібно дієво відповісти, це зрозуміло. Але ми з нетерпінням чекаємо цього", — сказав Поттер.

Відео голів та огляд матчу між Челсі та Астон Віллою можна дивитись на Football.ua.