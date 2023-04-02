Англія

Слова коуча манкуніанців перед вирішальним відрізком сезону.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг висловився напередодні матчу з Ньюкаслом в АПЛ.

"Поки що все йде добре, але сезон починається саме зараз. Ми знаходимося у правильному стані. Ми отримуємо винагороду за все, заради чого ми працюємо.

Йдеться про трофеї та місце у топ-4 АПЛ. Коли цього немає, виходить, що все марно. А зараз ми на вірному шляху.

Ми розвинули команду, розробили манеру гри, тому ми маємо гарну базу для виступу та видобутку результату. Але тепер час нам розпочати", – сказав тен Гаг.

У рамках матчу 29-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Ньюкасл Юнайтед та Манчестер Юнайтед, яке пройде на стадіоні Стемфорд Брідж. Початок поєдинку — о 18:30.