Англія

Бразильський форвард поділився своїми думками після повернення на поле.

Нападник Арсеналу Габріел Жезус прокоментував перемогу своєї команди у матчі 29 туру АПЛ проти Лідса (4:1), в якому він повернувся після травми та оформив дубль.

"Було дуже приємно знову вийти у стартовому складі та відчути атмосферу трибун. Уболівальники збираються разом, і те, як вони мене підтримують — дуже цінно для мене. Я просто хочу подякувати їм за підтримку до самого кінця. Це нелегко — бачити нападника, який не забиває голів, але фанати завжди підтримували мене.

Найголовніше — це завжди три очки. Неважливо, як ми це робимо, але три очки завжди найважливіше. Очевидно, я хочу забивати, я хочу допомогти команді із голами. Я пропустив більшу частину сезону, і тепер просто хочу грати і допомагати команді.

Я люблю виклики. З такою травмою, яка потребувала операції, це нелегко, але бог послав мені це випробування, це все для того, щоб я його виніс і повернувся ще сильнішим. Я пам'ятаю перший день реабілітації, наполегливо працюючи і думаючи про те, як скоріше повернутися.

Очевидно, кожен гравець хоче відіграти повні 90 хвилин, і я думаю, що готовий грати більше. Однак коли рефері сказав мені, що я йду, я був трохи розчарований, тому що я хочу грати, але, звичайно, я поважаю тренера та інших гравців. Тож це були 60 хвилин, але мені вони дуже сподобалися", — наводить слова Жезуса прес-служба Арсеналу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Арсенал — Лідс.