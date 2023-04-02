Англія

Німець натякнув, що інші не показали належний рівень гри.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився враженнями від гри з Ман Сіті, в якій його команда програла з рахунком — 1:4.

"Чотири гравці провели нормальний матч проти Сіті: це хавбеки Гендерсон та Фабіньо, вони багато працювали, пробували нівелювати прогалини, Гакпо, особливо при роботі з м’ячем, і Аліссон. З таким дуже тяжко отримати якийсь результат", — сказав Клопп.

Дивитися відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті — Ліверпуль ви можете на Football.ua.