Україна

Ювілей румунського фахівця відбувся матчем зі Львовом в УПЛ.

Наразі відбувається поєдинок 19 туру української Прем'єр-ліги, в якому київське Динамо в гостях грає проти Львова.

Для головного тренера "біло-синіх" Мірчі Луческу це сотий поєдинок на чолі київського клубу.

Румунський фахівець став сьомим наставником за часів Незалежності, якому вдалося провести 100 і більше матчів із Динамо.

На рахунку Луческу 56 перемог, 17 нічиїх та 26 поразок. За статистикою м'ячів – 164 на 93.

Найбільше матчів на чолі Динамо провів легендарний Валерій Лобановський – 237. За ним йдуть Йожеф Сабо (163), Олексій Михайличенко (147), Юрій Сьомін (145), Сергій Ребров (136) та Олександр Хацкевич (105).

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Львів – Динамо.