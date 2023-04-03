Реакція експерта на звільнення Грема Поттера з Челсі.
ДЖЕЙМІ КАРРАГЕР, GETTY IMAGES
03 квітня 2023, 12:59
Легендарний у минулому захисник Ліверпуля та збірної Англії Джеймі Каррагер прокоментував звільнення Грема Поттера з Челсі.
"Співчуваю Поттеру, але це було неминуче. Не можна міняти Тухеля на Поттера. Це безглузде рішення", — цитує Каррагера Sky Sports.
Після 28 турів лондонський Челсі посідає 11-е місце у турнірній таблиці АПЛ, але при цьому продовжує участь у плей-оф Ліги чемпіонів.
Додамо, що Нагельсманн — головний кандидат на посаду головного тренера Челсі.