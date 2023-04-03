Англія

Реакція експерта на звільнення Грема Поттера з Челсі.

Легендарний у минулому захисник Ліверпуля та збірної Англії Джеймі Каррагер прокоментував звільнення Грема Поттера з Челсі.

"Співчуваю Поттеру, але це було неминуче. Не можна міняти Тухеля на Поттера. Це безглузде рішення", — цитує Каррагера Sky Sports.

Після 28 турів лондонський Челсі посідає 11-е місце у турнірній таблиці АПЛ, але при цьому продовжує участь у плей-оф Ліги чемпіонів.

Додамо, що Нагельсманн — головний кандидат на посаду головного тренера Челсі.