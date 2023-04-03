Іспанія

Думка експартнера Лео по Барсі.

Ексгравець Барселони Тьєррі Анрі прокоментував інцидент, коли фани ПСЖ освистали Лео Мессі. Крім того, француз заявив, що хотів би бачити закінчення кар'єри аргентинця в каталонському клубі.

"Моя думка? Хотів би, щоб Мессі завершив кар’єру в Барселоні. Не кажу, що він повинен залишати ПСЖ. Радий бачити його в Лізі 1. Але освистування Лео не допоможе його продовженню контракту. 13 голів та 13 асистів цього сезону в Лізі 1. Ми говоримо про найкращого футболіста світу.

Йдеться про любов до гри, про те, що він зробив для Барселони. Він пішов не так, як повинен був. Мене досі турбує це, мабуть, як і самого Лео", — сказав Анрі в ефірі Amazon Prime.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мессі готовий піти на зниження зарплати заради повернення в Барселону.