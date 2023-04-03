Італія

Італієць, ймовірно, повернеться на батьківщину.

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі може бути звільнений з посади.

За даними La Gazzetta dello Sport, керівництво стурбоване результатами команди, і у разі невдачі у протистоянні з Бенфікою в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Індзагі може залишити посаду головного тренера Інтера.

Якщо тренер не зможе змінити ситуацію в наступних трьох матчах, його цілком можуть звільнити між двома матчами чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Однак, навіть якщо Індзагі залишиться до кінця сезону, той факт, що команда програла десять матчів у Серії А, ймовірно, не задовольнить босів клубу, тому з ним у будь-якому випадку попрощаються.

Основний кандидат на заміну італійцю — його земляк і тренер Брайтона Роберто Де Дзербі.

Нагадаємо, також призначити Де Дзербі головним тренером спробує Тоттенгем. "Шпори" дуже уважно слідкують за італійцем після звільнення Конте.