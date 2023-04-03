Реакція Томаса Тухеля на звільнення англійця.
ТОМАС ТУХЕЛЬ, WITTERS
03 квітня 2023, 16:24
Головний тренер Баварії Томас Тухель відреагував на звільнення Грема Поттера з Челсі.
"Я вчора почув новину про звільнення Поттера з Челсі. Мені знадобилося трохи часу, щоб переосмислити й своє звільнення теж.
Я дійсно насолоджувався роботою в цьому клубі й завів дружбу на все життя. Проте, з моменту мого відходу Челсі сильно змінився, тому я вже не відчуваю такі ж сильні емоції", — сказав Тухель на пресконференції перед кубковим матчем проти Фрайбурга.
Додамо, що Нагельсманн — головний кандидат на посаду головного тренера Челсі.