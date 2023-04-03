Україна

Слова гравця Динамо після тяжкої перемоги.

Півзахисник Динамо Назар Волошин після виїзної перемоги над ФК Львів (2:0) поділився своїми думками про гру УПЛ.

"Враження після матчу залишилися хороші, позитивні, тому що ми перемогли та здобули три очки. А з приводу того, що у нас не вийшло, скажуть тренери.

Було трошки важко (після міжнародної паузи), але ми змогли перелаштуватися та показати хороший, якісний футбол. Ми маємо постійно перемагати та здобувати якнайбільше очок незалежно від обставин.

Ми не дивимося перед матчем, хто з суперників на якому місці перебуває. Кожна команда в УПЛ б’ється і теж хоче перемагати. Тому усі наші суперники завжди мотивовані, особливо на матчі проти Динамо.

У нас було багато моментів, але я думаю, не має значення скільки ми забили голів – головне, що перемогли, це найважливіше. Як кажуть, достатньо забити на один м’яч більше, ніж суперник", - цитує Волошина офіційний сайт Динамо.

Дивитися відео голів та огляд матчу Львів — Динамо Київ ви можете на Football.ua.