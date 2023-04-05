Німеччина

Функціонер заступився за тренера.

Спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич прокоментував поразку команди у матчі 1/4 фіналу Кубка Німеччини проти Фрайбурга (1:2).

"Ми дуже розчаровані тим, як склалася гра. Все мало вийти інакше. Це дуже гірко. Тренер ні до чого", – сказав Хасан Саліхаміджич.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Баварія — Фрайбург.

Раніше свій коментар з приводу гри дав головний тренер команди Томас Тухель.