Іспанія

Іспанська команда швидко набула нового наставника.

Вальядолід на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера Пауло Пеццолано.

Угода з 39-річним уругвайським фахівцем розрахована до літа 2024 року.

На своєму новому місці Пауло замінив Пачету, якого було звільнено за незадовільні результати клубу.

Попереднім місцем роботи Пеццолано був бразильський Крузейро, з яким він виграв Серію В минулого сезону.

Цікаво, що Пеццолано в Іспанії не працював, але виступав у країні футболістом. У сезоні-2009/10 він грав за Мальорку — наступного суперника Вальядоліда в іспанській Ла Лізі.

Після 27 турів Вальядолід набрав 28 очок та посідає 16 місце у турнірній таблиці Ла Ліги.