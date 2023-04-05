Лідс у перенесеному матчі сьомого туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі обіграв Ноттінгем Форест (2:1).

Перемогу господарям поля забезпечили забиті м'ячі у виконанні Гаррісона та Сіністерри, а у гостей єдиний гол забив Мангала.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Лідс — Ноттінгем Форест в АПЛ:

Лідс - Ноттінгем Форест 2:1
Голи: Гаррісон, 20, Сіністерра, 45+1 — Мангала, 12.

Лідс: Мельє — Ейлінг, Кох, Стрейк, Фірпо — Маккенні, Рока, Сіністерра (Родріго, 74), Ааронсон (Саммервілл, 73), Гаррісон — Бемфорд (Крістенсен, 90+2).

Ноттінгем Форест: Навас — Тоффоло, Ніакіте, Феліпе, Вільямс — Данілу, (Авонії, 56) Фройлер (Куяте, 64), Магала (Шелві, 56), Денніс (Аю, 72), Джонсон — Гіббс-Вайт (Скарпа, 78).

Попередження: Вільямс, Джонсон, Феліпе, Куяте, Саммервілл.