Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 4 квітня 2023 року, 21:45.
Лідс - Ноттінгем Форест, Getty Images
05 квітня 2023, 12:17
Лідс у перенесеному матчі сьомого туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі обіграв Ноттінгем Форест (2:1).
Перемогу господарям поля забезпечили забиті м'ячі у виконанні Гаррісона та Сіністерри, а у гостей єдиний гол забив Мангала.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Лідс — Ноттінгем Форест в АПЛ:
Лідс - Ноттінгем Форест 2:1
Голи: Гаррісон, 20, Сіністерра, 45+1 — Мангала, 12.
Лідс: Мельє — Ейлінг, Кох, Стрейк, Фірпо — Маккенні, Рока, Сіністерра (Родріго, 74), Ааронсон (Саммервілл, 73), Гаррісон — Бемфорд (Крістенсен, 90+2).
Ноттінгем Форест: Навас — Тоффоло, Ніакіте, Феліпе, Вільямс — Данілу, (Авонії, 56) Фройлер (Куяте, 64), Магала (Шелві, 56), Денніс (Аю, 72), Джонсон — Гіббс-Вайт (Скарпа, 78).
Попередження: Вільямс, Джонсон, Феліпе, Куяте, Саммервілл.