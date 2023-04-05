Невдовзі найкращий бомбардир АПЛ зможе зіграти.
ЕРЛІНГ ГОЛАНД, GETTY IMAGES
05 квітня 2023, 16:08
Головна зірка англійського Манчестер Сіті Ерлінг Голанд в березні отримав травму паху та пропустив матчі збірної проти Іспанії та Грузії. Також норвежець був не помічником своїй команді в матчі проти Ліверпуля (4:1).
Сьогодні твіттер Ман Сіті відзвітував про повернення зіркового форварда до тренувального процесу.
У поточному сезоні на рахунку Голанда 42 голи та п’ять гольових передач у 37 матчах. 8 квітня "містяни" на виїзді зіграють проти Саутгемптона.
Раніше повідомлялось, що Голанд уклав нову багатомільйонну угоду з Nike.