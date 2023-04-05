Англія

Невдовзі найкращий бомбардир АПЛ зможе зіграти.

Головна зірка англійського Манчестер Сіті Ерлінг Голанд в березні отримав травму паху та пропустив матчі збірної проти Іспанії та Грузії. Також норвежець був не помічником своїй команді в матчі проти Ліверпуля (4:1).

Сьогодні твіттер Ман Сіті відзвітував про повернення зіркового форварда до тренувального процесу.

A familiar face returns to training! 😅 pic.twitter.com/PHwfKqoyiB — Manchester City (@ManCity) April 5, 2023

У поточному сезоні на рахунку Голанда 42 голи та п’ять гольових передач у 37 матчах. 8 квітня "містяни" на виїзді зіграють проти Саутгемптона.

Раніше повідомлялось, що Голанд уклав нову багатомільйонну угоду з Nike.