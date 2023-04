Березнева міжнародна павза є періодом для нетривалого перепочинку клубів та незалучених до матчів національних збірних гравців, і тому за її час футболісти мають можливість вирішити нагальні питання своєї професійної кар’єри.

Зокрема, норвезький нападник англійського Манчестер Сіті Ерлінг Голанд, який не був присутнім у лавах головної команди своєї країни через пошкодження, витратив вільний час на укладання нової спонсорської угоди.

Раніше технічним партнером супербомбардира була компанія Nike, проте в січні 2022 року контракт добіг до завершення, і з того часу 22-річна футбольна зірка не мала співробітництва із жодної з компанії.

Adidas та Puma, технічний спонсор Манчестер Сіті, хотіли б отримати згоду Голанда на співпрацю, проте колишні партнери повернулись із щедрою пропозицією в 24 млн доларів на рік.

Таким чином Ерлінг знову долучиться до компанії Кріштіану Роналду, Кіліана Мбаппе та Кевіна де Брюйне, які також є амбасадорами бренду.

Цікаво, що співпраця американської компанії та норвежця триває з його 14 річного віку.

A new era of #9.@erlinghaaland is a Force Of Nature.

Are you ready?#nikefc pic.twitter.com/7UZrG0dngq