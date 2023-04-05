Англія

Реакція німецького нападника.

Нападник Челсі Кай Гаверц прокоментував звільнення Грема Поттера з посади головного тренера "синіх".

"Гравці вдячні тренерському штабу, який працює з командою після звільнення Грема Поттера. Клуб має поважати цих людей. Тепер власники мають вирішити, хто буде новим тренером. Це не гравцям вирішувати.

Ми робимо свою роботу на полі. Звісно, легше, коли наставник може тривалий час працювати з командою. Ми дуже розчаровані звільненням Поттера, але прийняли ситуацію", — сказав Гаверц.

Нагадаємо, нещодавно Челсі звільнив Грема Поттера, а зараз функції наставника виконує Бруно Сальтор, який керував командою у вчорашньому матчі АПЛ проти Ліверпуля (0:0).