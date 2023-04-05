Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Визначилась дата жеребкування групового етапу Євро-2024.

Жеребкування групового етапу Євро-2024 відбудеться 2 грудня 2023 року, повідомляє Actu Foot.

Церемонія жеребкування пройде в Ельбській філармонії в Гамбурзі. Фінальна стадія турніру пройде з 14 червня до 14 липня 2024 року.

Німеччина виходить автоматично як господиня турніру. Залишається 23 путівки, які будуть розіграні у Європейській кваліфікації (з березня по листопад 2023 року) та стикових матчах, запланованих на березень 2024 року.

Україна вже почала відбір. В першому турі команда Ротаня поступилась Англії на Вемблі — 0:2. Відео голів та огляд матчу між Англією та Україною можна дивитись на Football.ua. Дивіться також оцінки гравцям збірної України за матч з Англією від статистичних порталів. Та голосуйте за свого MVP поєдинку.