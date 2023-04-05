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Виконавчий комітет УЄФА довірив Швейцарській футбольній спілці проведення жіночого Євро-2025.

За підсумками засідання у Лісабоні Виконавчий комітет УЄФА довірив Швейцарській футбольній спілці проведення жіночого ЄВРО-2025. Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Турнір за участю 16 команд пройде на восьми стадіонах Швейцарії влітку 2025 року.

Усього було подано чотири заявки: Польща, Франція, Швейцарія та спільна заявка Данії, Швеції, Норвегії та Фінляндії.

У 2022 році чемпіонат Європи виграла Англія. Україна не змогла пройти кваліфікацію.

Раніше повідомлялось, що жеребкування групового етапу чоловічого Євро-2024 відбудеться 2 грудня 2023 року.