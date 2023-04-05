Україна

Коментар Андрія Павелка після переобрання у виконком УЄФА.

Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував своє переобрання у виконком УЄФА.

"Сьогодні 47-й черговий Конгрес УЄФА висловив повну довіру й підтримку футбольній Україні.

Продовження мандату члена Виконкому УЄФА на наступні чотири роки – це велика честь і відповідальність для мене. І це спільна заслуга всіх наших уболівальників, футболістів, тренерів, арбітрів, футбольних менеджерів, регіональних асоціацій, клубів та їхніх керівників. Це заслуга Президента України Володимира Зеленського, з ініціативи й за підтримки якого було відроджено футбольне життя країни й розпочато особливий чемпіонат-2022/2023 у восьми різних лігах, серед чоловічих і жіночих команд.

Це заслуга наших героїв зі Збройних сил України, які щодня незламно захищають незалежність і майбутнє нашої держави.

Завдяки всім вам футбол в Україні сьогодні є. Попри війну, український футбол продовжує бути важливим інструментом об’єднання зусиль мільйонів заради перемоги.

Дякую колегам з європейських національних асоціацій за довіру й багаторічну плідну співпрацю. Вдячний за відданість курсу реформ у європейському футболі Александеру Чеферіну, якого вітаю з переобранням на посаду президента УЄФА. Вдячний усьому Європейському футбольному союзу за підтримку України в ці складні часи.

Вдячний команді Глави Держави й Офісу Президента України за системну допомогу у відродженні українського футболу.

Продовжуємо спільну роботу заради нових досягнень наших команд!

Одним з першочергових завдань сьогодні для нас є відстоювання інтересів України в контексті проведення Чемпіонату світу-2030! Зробимо для цього усе необхідне і навіть більше!

Слава героям! Слава ЗСУ! Слава Україні", — написав Павелко у Фейсбуці.

Раніше повідомлялося, що Печерський суд продовжив термін усунення Павелка з посади президента УАФ, проте сама організація заявляє, що ця інформація є неправдивою.