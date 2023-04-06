Англія

Слова аргентинця після перемоги в матчі АПЛ.

Захисник Манчестер Юнайтед Лісандро Мартінес прокоментував перемогу своєї команди над Брентфордом (1:0).

"Це три важливі очки для нас. Ми хочемо вийти до Ліги чемпіонів. Все залежить від нас. Нам не потрібно думати про інші команди.

Ми розмовляли після Ньюкасла. Ми знаємо, що так грати неможливо, особливо у таких матчах. Ми повинні боротися більше, ніж суперник, ми повинні грати з більшою пристрастю, з більшою енергією.

Мені дуже сподобалася реакція команди та зусилля, які ми доклали. Ми виграли матч, і це добре. Тренер був щасливим.

Тепер кожна гра — фінал, і треба грати із пристрастю. Потрібно бути готовим, гострим, боротися за три очки. В іншому випадку, я думаю, ви не шануєте цей клуб. Завжди треба боротися, битися за цю емблему", — підсумував аргентинець.

Наступний матч Манчестер Юнайтед проведе вдома проти Евертона.

Манчестер Юнайтед — Брентфорд 1:0 Відео голу та огляд матчу англійської Прем’єр-ліги