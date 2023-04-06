Англія

Бельгієць може перебратись в стан "канонірів".

Арсенал розглядає різноманітні варіанти підсилення лінії півзахисту в найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Football Insider, лондонський клуб повернувся до переговорів з гравцем Лестера Юрі Тілемансом.

Зазначимо, що контракт бельгійського футболіста з поточним клубом завершується вже цього літа, тому він знайде нову команду на правах вільного агента.

У поточному сезоні Тілеманс зіграв 29 матчів на клубному рівні, забивши чотири голи та віддавши одну гольову передачу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Юрі також претендує представник чемпіонату Іспанії — Реал.