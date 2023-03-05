Іспанія

Бельгієць може перебратись в Ла Лігу.

Реал розуміє, що навряд чи зможе придбати Джуда Беллінгема в найближче літнє трансферне вікно, тому шукає інші варіанти.

Як стверджує Defensa Central, мадридський клуб у якості альтернативи розглядає півзахисника Лестера Юрі Тілеманса.

Контракт бельгійського футболіста з клубом з АПЛ добігає кінця вже цього літа, тому він може перебратись в Реал на правах вільного агента.

У поточному сезоні Тілеманс зіграв 27 матчів, забивши чотири голи та віддавши одну гольову передачу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тілеманс може перейти до Барселони.